Власти Подмосковья рассказали о содержании безнадзорных животных

На организацию отлова безнадзорных животных в Подмосковье на первое полугодие из регионального бюджета выделено более 157 миллионов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 12 февраля.

Средства также пойдут на содержание животных, добавил министр. По его словам, в этом году сумма выше, чем в прошлом.

«Отловленных животных без владельцев доставляют в приют, где их осматривают ветеринарные специалисты, после чего животных помещают на десятидневный карантин», — рассказал Разин.

Он уточнил, что на волю животные выпускаются после чипирования, вакцинации и стерилизации.

На сайте правительства говорится, что мобильные группы ветеринаров регулярно объезжают территории в поисках брошенных собак и кошек. Также о них сообщают местные жители на портале «Добродел».