Раскрыта многолетняя операция ЦРУ по чтению секретной переписки 120 стран

The Washington Post сообщил о многолетней операции разведок США и ФРГ по чтению секретной переписки 120 стран. Об этом издание пишет со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы (БНД) Германии.

ЦРУ и БНД с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG. Компания предоставляла государствам шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений. С 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, пишет издание. При этом власти Швейцарии были в курсе деятельности иностранных разведок.

Crypto AG получила миллионы долларов за то, что на протяжении нескольких десятилетий предоставляла ЦРУ и БНД доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах. В их число входят Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Отмечается, что Китай и СССР не пользовались услугами швейцарской компании.

Благодаря контролю над Crypto AG ЦРУ и БНД могли следить за иранскими муллами в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году, а также за чиновниками Ливии после взрыва на берлинской дискотеке «Ла Белль». Также, по данным издания, разведки следили и за Аргентиной в период ее Фолклендской войны с Великобританией.

В 1993 году БНД оставила контроль над Crypto AG, ЦРУ выкупила ее долю и продолжило проведение своих операций как минимум до 2012 года.

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