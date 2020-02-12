Российский музыкант Вася Обломов даст концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артист выступит 24 февраля в клубе «16 Тонн». Билеты можно приобрести по ссылке.

Лидер группы «Чебоза» Вася Обломов в музыке акцентируется на поп-роке и рэпе. Периодически он выпускает сатирические и иронические песни, к примеру ставшую хитом «Еду в Магадан». В 2013 году он снялся в телевизионном проекте «Господин хороший» — продолжении «Гражданина поэта».

Дискография музыканта насчитывает шесть студийных альбомов. Последняя пластинка Обломова «Этот прекрасный мир» вышла в 2019 году.

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