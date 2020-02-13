«МегаФон» откроет доступ к облачным играм

Оператор мобильной связи «МегаФон» договорился о партнерстве с игровым сервисом Loudplay. Теперь абоненты могут оплатить сервис со счета мобильного телефона и получить доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности, говорится в сообщении «МегаФона».

В рамках партнерства разработаны специальные тарифы, включающие 3 часа несгораемого времени в месяц для новичков и 15 часов в месяц для профессиональных игроков. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. Тариф Pro также предусматривает приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на МегаФон ТВ. Оплачивать доступ к сервису можно прямо со счета телефона.

Облачный сервис позволяет управлять действиями на сервере со своего компьютера, при этом изображение на экране транслируется через интернет.

«Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению «облачного гейминга». Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки еще ряд продуктов для игровой аудитории», — отметил Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс.

В «МегаФоне» отметили, что партнерство с Loudplay стало очередным шагом в развитии экосистемы для клиентов компании. В октябре был запущен сервис МегаФон Игры games.megafon.ru, предоставляющий доступ к лучшему и самому интересному игровому контенту с максимально удобной системой авторизации и возможностью покупки контента «в один клик» со счета мобильного телефона.

«Наша цель — сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстроустаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России. Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр», - отмечает Виталий Стародубов, основатель Loudplay.

В октябре 2019 года «МегаФон» стал первым среди российских телеком-операторов партнером Blizzard Entertainment, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Тогда клиенты компании получили возможность оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на портале МегаФон Игры по спецусловиям.