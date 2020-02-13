В Россию приедет группа Paradise Lost

Британская метал-группа Paradise Lost приедет в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 14 февраля на московской площадке «Главклуб Green Concert». Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.

Paradise Lost вместе с такими коллективами, как Anathema и My Dying Bride, считаются основателями стиля дэт-дум-метал. Группа была основана в 1988 в городе Галифакс в Великобритании. Названием для группы послужила одноименная поэма Джона Милтона. Дискография квинтета насчитывает 15 альбомов, а в 2020-м году музыканты планируют выпустить новую пластинку, название которой пока раскрывается.

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