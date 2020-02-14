Министр здравоохранения Подмосковья оценила новый МРТ в Зарайске

Работу нового аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) в Зарайске проверила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 14 февраля.

«Это современный, высококлассный аппарат. Медицинские специалисты предварительно прошли необходимое обучение для работы на новом оборудовании», — сказала министр.

Она подчеркнула, что закупке современного медицинского оборудования власти региона уделяют особое внимание, так как точная диагностика лежит в основе правильной поставки диагноза. По ее словам, только в прошлом году в больницы и поликлиники было приобретено более 500 единиц медоборудования.

Отделение магнитно-резонансной томографии в Зарайской больнице открылось по поручению губернатора Андрея Воробьева. В прошлом году местная жительница попросила его об оснащении больницы хорошими аппаратами.

Новое отделение МРТ будет работать в две смены и принимать около 20 пациентов в день, уточнили в пресс-службе правительства.