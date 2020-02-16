Чехии не понравилось быть Чехией из-за Чечни

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу не понравилось второе английское название его страны Czechia в ООН из-за схожести с Чечней. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«В этом случае будут путать Чехию и Чечню, я не знаю. Мне это не нравится. Мы — Чешская Республика. Мы — чехи. И я не знаю, кому пришла такая глупая идея. Сумасшедшая», — поделился мнением Бабиш. Отмечается, что главным сторонником названия Czechia является президент страны Милош Земан.

В 2016 году власти Чешской Республики утвердили еще одно официальное название страны — Чехия (на английском языке — Czechia). Оно было одобрено Земаном, тогдашним премьером Богуславом Соботкой, спикерами обеих палат парламента, министрами иностранных дел и обороны. Другое название страны — «Чешская Республика» (Czech Republic).

Название Czechia впервые появилось на латыни в 1634 году, на английском языке — в 1841 году. В 1918-1960 годах оно активно использовалось в американских СМИ для обозначения части Чехословакии (в 1960-м Чехословацкая Республика стала называться Чехословацкой Социалистической Республикой). Критики варианта Czechia указывают на схожесть слова с англоязычным названием Чечни (Chechnya).

Чешская Республика образовалась после разделения Чехословакии на два государства — Чехию и Словакию — в 1993 году.

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