В Чечне ответили на недовольство чешского премьера названием страны

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о схожести названий республик. Об этом об заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Если господину премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием "чеченец", я могу его успокоить словами: пусть они не переживают. Им очень далеко до чеченцев», — сказал он.

Умаров предположил, что Бабиш «решил понравиться русофобской и чеченофобской публике на Западе».