В Минпросвещения заявили об объективности на ЕГЭ в Чечне

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Чечне проводится объективно на протяжении шести лет. В последние годы результаты экзамена улучшились благодаря акции «Я сдам ЕГЭ», заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Не увеличилось количество высокобалльников и стобалльников, хотя в Чечне в прошлом году появилась стобалльница, но уменьшилось количество тех детей, которые не преодолели минимальные границы баллов», — сказал Кравцов. По его словам, власти стараются поддерживать школы в проведении экзамена и организуют поддержку, если узнают о низких результатах.

В 2013 году в интернете были опубликованы вопросы почти всех экзаменов в рамках ЕГЭ, в основном за сутки или за несколько часов до проведения тестирования. Варианты удавалось раздобыть благодаря тому, что материалы ЕГЭ заранее отправлялись в труднодоступные регионы, такие как Чечня и Дагестан. На начальных этапах сдачи ЕГЭ в России наиболее высокие баллы получали выпускники с Северного Кавказа, что было связано с подтасовками результатов. Впоследствии, как отмечал экономист Сергей Гуриев в беседе с «Лентой.ру», коррупция со сдачей ЕГЭ исчезла.

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