Партия Зеленского объявила о переходе к идеологии «третьего пути»

Глава «Слуги народа» Александр Корниенко объявил о переходе партии к идеологии «третьего пути» — «украинского центризма». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению Корниенко, ни одна из идеологий прошлого — национализм, социализм, неолиберализм или коммунизм — не принесла украинцам желаемого, а только боль и страдания. «Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины», — сказал он.

Политик уточнил, что новая идеология «Слуги народа» отрицает политические крайности и радикализм. Он также предложил закрепить соответствующее положение в уставе партии и ввести термин «украинский центризм» в современное политологическое пространство.

Ранее в феврале сообщалось, что в Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием запретить употребление слова «слуга» в названии партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Истец счел название партии «коммунистическим и антисоциальным».

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