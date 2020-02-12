Название партии Зеленского сочли коммунистическим

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с требованием запретить употребление слова «слуга» в названии партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Информацию об этом опубликовала пресс-служба ОАСК.

Истец счел название партии «коммунистическим и антисоциальным». Он потребовал от суда запретить партии использовать слово «слуга» в своем названии.

Ранее ОАСК получил иск к Министерству юстиции с требованием запретить деятельность партии «Слуга народа». В сообщении не уточнялась личность истца и причины, по которым он считает необходимым запрет деятельности партии. В данный момент суд решает вопрос открытия производства по этому делу.

Также истец требует от суда проверить законность бездействия Министерства юстиции страны в отношении «Слуги народа». По его мнению, ведомство не выполняет положенный по закону контроль за соблюдением «Слугой народа» собственного устава и выполнения украинского законодательства, регулирующего деятельность политических партий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



