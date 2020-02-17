Подмосковье вошло в тройку лучших регионов для жизни

Подмосковье заняло третье место в рейтинге по качеству жизни за 2019 год, первые две строчки заняли Москва и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.

«Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов», — говорится в сообщении.

Специалисты анализировали 70 показателей, среди которых доходы жителей, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем никто не сможет обогнать лидирующие регионы, у которых высоко развита экономическая инфраструктура.

На регионы первой десятки рейтинга приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал, говорится в материале.

За тройкой лидеров следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край.