«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»). С осени прошлого года в Москве работает кухня-фабрика, которая готовит и выдает заказы только курьерам. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что это первый подобный проект среди всех российских сетей фастфуда. По словам представителя сервиса Delivery Club, эта кухня-фабрика уже входит в число лидеров по количеству заказов среди московских заведений «Макдоналдс». Это объясняется тем, что dark kitchen расположена в зоне с высокой плотностью населения. Известно, что компания запустила работу «темной кухни» в тестовом режиме летом 2019 года.

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По данным собеседников издания, компания в настоящее время ищет помещения для комбинированного формата — классический ресторан, совмещенный с дополнительной кухней, которая будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки.

В ноябре прошлого года «Макдоналдс» в честь 30-летия работы компании в России выпустил McDonald's-коины. Отмечается, что McDonald's-коины не являются криптовалютой — это памятные монеты. Тираж составил шесть миллионов экземпляров. Монеты имеют разный дизайн: с изображением картофеля-фри или слоганом «Вот что я люблю» с одной стороны и надписью «30 лет дружбы» — с другой.

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