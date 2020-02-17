Опубликовано фото ноутбука Аслана Масхадова

Анзор Масхадов опубликовал в своем Facebook фото ноутбука своего отца, лидера чеченских сепаратистов и президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова.

«Компьютер отца. Когда-то он работал на нем», — написал он, приложив фотографию ноутбука HP Compaq Presario 2500.

Аслан Масхадов в 1997 году был избран президентом самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. В 1999 году он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась вторая чеченская война.

В 2005 году ФСБ штурмовала бункер Масхадова в селе Толстой-Юрт (Европейский суд признает причиной штурма подозрения в причастности к теракту в Беслане). Когда спецназ взорвал вход в убежище, один из боевиков случайно произвел несколько выстрелов. Пули попали в голову Масхадову. Его место захоронения, как террориста, не разглашается в соответствии с законом.

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