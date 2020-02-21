Альфа-Банк вошел в тройку лидеров рынка по кредитам наличными

Альфа-Банк по итогам 2019 года вошел в тройку лидеров рынка кредитов наличными. С начала года портфель потребительских кредитов банка с начала года увеличился на 49 процентов, превысив 364 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты банка оформили более 591 тысяч кредитов на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Объем выдачи превысил показатель прошлого года на 36 процентов.

«В начале прошлого года мы поставили амбициозную цель — значительно нарастить розничный кредитный портфель при сохранении его качества и снижении затрат. Драйверами стали наши фокусные продукты: ипотека, кредитные карты и кредиты наличными. И мы этого добились — весь год розница банка демонстрировала рост быстрее рынка по всем ключевым показателям, кредитный портфель за год вырос на 47 процентов. Наш бизнес сегодня находится в отличной форме, и мы готовы к дальнейшему росту и развитию», — рассказал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Благодаря активному развитию цифровых каналов продаж в 2019 году 64 процента кредитов наличными были оформлены клиентами банка полностью дистанционно. Сегодня каждый второй клиент пользуется услугами банка в режиме онлайн, в том числе, для оформления и дальнейшего погашения кредита.

«Такой высокий результат роста портфеля достигнут не только за счет развития продуктового предложения и повышения качества сервиса, но и грамотной политикой управления рисками и инновационностью в работе с Big Data», — отметил руководитель по управлению рискам Альфа-Банка Андрей Гулецкий.

