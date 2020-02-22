Сирийская армия частично освободила Идлиб

Сирийская армия частично освободила демилитаризованную зону в провинции Идлиб. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС.

По его словам, де-факто зона находится под контролем правительственных сил, однако их задача заключается в пресечении вылазок террористов, а не в выходе на границу.

«Наше понимание заключается в том, что задача продвижения сирийских правительственных войск заключалась не в том, чтобы дойти до какой-то границы и там остановиться. Они реагировали на террористов. Если террористы обстреливают второй по величине город страны, наверное, в этом и есть мотивация правительственных войск», — сказал представитель министерства.

Ранее 22 февраля Вершинин сообщил, что с начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников. По его словам, Россия не готова терпеть очаг терроризма в Идлибе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!