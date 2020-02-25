Бьорк представит новую программу в Москве

Исландская певица Бьорк представит в Москве новую программу Björk Orchestral и исполнит свои лучшие хиты в сопровождении оркестра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артистка не первый раз обращается к услугам симфонического оркестра. Так, два года назад билеты на ее шоу Bjork With Orchestra в лос-анджелесском Концертном зале имени Уолта Диснея были проданы за считанные часы. В Москве она выступит с симфоническим оркестром «Русская филармония» — слушатели услышат новую программу самыми первыми, после чего концерты пройдут в Хельсинки, Берлине, Париже и других городах.

Обладательница множества музыкальных премий, награды Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Танцующая в темноте», автор первого музыкального альбома в виде приложения для iPad — за свой увлекательный творческий путь она удостоилась определения «верховная жрица искусств» от журнала Time. На данный момент в дискографии исполнительницы десять студийных пластинок, последняя из которых, Utopia, вышла в 2017 году.

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