Сотни туристов оказались заперты в отеле из-за заболевшего коронавирусом соседа

Сотни постояльцев оказались заперты в отеле H10 Costa Adeje Palace на испанском острове Тенерифе из-за заболевшего коронавирусом соседа. Об этом сообщает Metro.

Туристов перестали выпускать из гостиницы, после того как 24 февраля ее итальянский постоялец обратился в больницу в связи с шестидневной лихорадкой. Оказалось, что он был заражен смертельным китайским вирусом. Мужчину вместе с женой поместили на карантин в университетскую больницу Nuestra Señora.

Полиция оцепила гостиницу и запретила гостям покидать номера. Медики проверяют всех, кто мог контактировать с заразившимся человеком.

«Нам не дали никакой информации, кроме листа бумаги, брошенного под дверь. Мы не можем дозвониться до стойки регистрации», — рассказал один из отдыхающих. В записке говорится, что «пока санитарные власти не будут предупреждены о ситуации, все должны оставаться в своих номерах».

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, 77 тысяч случаев заболевания выявлены более чем в 20 странах мира. Жертвами вируса COVID-19 стали более двух тысяч человек. По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 — это самое большое число заболевших в Европе и за пределами Китая.

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