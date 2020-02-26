Путин попросил МВД не считать всех бизнесменов преступниками

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии МВД попросил присутствующих не считать всех бизнесменов подряд потенциальными преступниками. Он напомнил, что количество жалоб предпринимателей на неправомерные действия со стороны правоохранительных органов по-прежнему высоко, передает РИА Новости.

По его словам, экономическая безопасность заключается не в том, чтобы всех подозревать, а в защите российского бизнеса и законопослушных граждан, которые создают новые рабочие места и работают сами.

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Путин подчеркнул, что именно такая работа крайне важна для создания в России привлекательного, комфортного и цивилизованного делового климата.

20 февраля уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в прошлом году количество уголовных дел против бизнесменов в России выросло на треть, приблизившись к 320 тысячам. Из них 80 процентов возбуждены по статьям, которые позволяют квалифицировать любое неисполнение обязательств как мошенничество.

В декабре прошлого года Путин предложил смягчить ряд уголовных статей для бизнеса. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрила Госдума. В свою очередь, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) раскритиковала эти поправки, предположив, что они дают поводы для злоупотребления.

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