Турция развернула близ Идлиба способные поражать цели на больших высотах ЗРК

Турецкие военные развернули на границе с Сирией зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Hawk XXI, которые способны эффективно поражать воздушные цели на высоте до 20 километров. Вооружение попало на кадры агентства IHA, внимание на них обратил сооснователь издания Conflict News Кайл Глен в Twitter.

«В отличие от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут атаковать воздушные суда на высоте до 3,6 километра, целью этого оружия могут быть самолеты на расстоянии 50 километров и высоте до 19,8 километра», — написал эксперт.

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На опубликованном Гленом кадре запечатлена одна пусковая установка, на другом видны две. Уточняется, что территориально ЗРК дислоцированы в провинции Хатай, граничащей с сирийским Идлибом.

Протурецкие боевики в Идлибе неоднократно применяли ПЗРК для борьбы с российской и сирийской авиацией — за февраль им таким образом удалось сбить два вертолета ВВС Сирии. По данным «России 24», сбить самолеты ВКС России пытались и непосредственно турецкие военные; один из подобных эпизодов был запечатлен на видео с разных ракурсов. В Москве ранее называли тревожным тот факт, что в распоряжении поддерживаемых Анкарой боевиков оказались ПЗРК американского производства.

27-28 февраля военные Турции и Сирии обменялись массированными ударами в Идлибе. Турецкие силы, находясь среди боевиков, попали под обстрел сирийской авиации и потеряли убитыми 33 солдат, после чего ВВС Турции атаковали позиции сирийской армии, уничтожив десятки единиц техники. По некоторым данным, бомбардировки позиций протурецких боевиков в Идлибе продолжаются, в них участвуют и ВКС России.

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