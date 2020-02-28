Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну. Об этом пишет автор издания Rai Al Youm Абдель Бари Атван.

Отмечается, что речь в первую очередь идет об упрямстве и заносчивости турецкого лидера — Эрдоган не хочет признавать себя побежденным и идти на компромиссы с противниками. Еще одной причиной нежелания отступать называется смена приоритетов президента Турции. Если раньше он хотел свержения режима в Сирии, что оказалось невозможным, то теперь политик пытается предотвратить приток беженцев в Турцию путем создания «исламского эмирата» в Идлибе, который принимает как радикальные группировки, так и «умеренные фракции».

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Третьей причиной, как объясняет Абдель Бари Атван, стала дилемма с радикальными исламистскими организациями и движениями, которые создали боевики турецкого происхождения: бригады «Султан Мурад», «Султан Мехмед Фатих», «Самарканд», некоторые из группировок объединились в запрещенную в России террористическую организацию «Хайат Тахрир аш-Шам». Автор считает, что с одной стороны Эрдоган опасается, что они появятся на территории Турции и выступят против него, так как он отказался от Идлиба и не позволил им воевать против режима президента Сирии Башара Асада. С другой — Эрдоган не может позволить сирийской армии при поддержке России уничтожить эти группировки.

Четвертой причиной названа критика политики турецких властей оппозицией и общественностью. По информации журналиста, высказываются против действий Анкары даже в армии — например, все чаще звучат призывы признать режим Асада и восстановить отношения с Сирией.

Президент России Владимир Путин созвонился ранее со своим турецким коллегой Эрдоганом на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Стороны серьезно озаботились обострением напряженности в сирийской провинции, которое повлекло многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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