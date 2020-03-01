Авианосец США вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower вошел в воды Средиземного моря, пройдя пролив Гибралтар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные портала Marine Traffic, который отслеживает движение судов.

На борту авианосца находятся 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet. Его сопровождают несколько американских военных кораблей — ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, эсминцы DESRON 26 USS Stout, USS James E. Williams и USS Truxton.

В ВМС США сообщили, что группировка судов проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах. По данным американских военных, суда направляются в район Персидского залива, чтобы сменить ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, которая несет дежурство в районе Оманского залива.

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