Российские дети массово отравились на празднике Масленицы

Массовое отравление произошло на празднике Масленицы в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

По информации службы, в воскресенье, 1 марта, в медицинские учреждения обратились жители микрорайона «Губернский», участвовавшие в уличном праздновании Масленицы. Были госпитализированы 22 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию, среди них 21 ребенок.

В Роспотребнадзоре начали эпидемиологическое расследование.

1 марта на празднике в Подмосковье погибли россиянин и его трехлетняя дочь. На них наехал прицеп, который отцепился от внедорожника. Пострадавшие скончались на месте. Возбуждено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!