Российский олигарх задумался о своих детях

Российский олигарх, основной акционер холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов рассказал в интервью Bloomberg о желании грамотно передать состояние детям. Об этом вопросе он задумался ввиду ответственности за принадлежащие компании.

По словам бизнесмена, в настоящее время он занят разработкой плана по передаче своих активов шестерым детям. Главная цель такого плана — помочь детям подготовиться к ответственности за бизнес.

«В моих компаниях работает 140 тысяч человек, и я отвечаю за них. Мне нужно подумать о том, как обеспечить стабильность системы после того, как она будет унаследована моими сыновьями», — сказал Мордашов.

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Издание цитирует сотрудника Центра трансформации богатства «Сколково» Андрея Шпака, по словам которого Россия — единственная страна мира, в которой за последние 100 лет не было прецедентов передачи больших состояний по наследству.

При этом авторы приводят примеры других российских бизнесменов — Владимира Потанина и Михаила Фридмана. Оба они решили передать свое состояние на благотворительность, будучи уверенными, что оно станет обузой для детей.

В прошлом году стало известно, что Мордашов передал двум старшим сыновьям от второго брака, 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите, принадлежавшие ему доли в европейском туроператоре TUI и российской золотодобывающей компании Nordgold.

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