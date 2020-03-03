Власти Подмосковья назвали условие для рентабельности молочного скотоводства

Молочная продуктивность коров в племенных хозяйствах Подмосковья увеличилась на 4,5 процента в прошлом году, составив 8,4 тысячи килограмм, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 3 марта.

«Молочное скотоводство сможет быть рентабельным, конкурентоспособным и обеспечивать продовольственную независимость только лишь при условии высокой продуктивности стада», — сказал он.

Министр уточнил, что в двух племенных заводах продуктивность превысила 10 тысяч килограммов молока на одну корову, восемь хозяйств достигли показателя продуктивности свыше девяти тысяч тонн.

По словам Разина, рост молочной продуктивности крупного рогатого скота обусловлен хорошей работой в области молочного животноводства. В частности, речь идет об улучшении условий содержания и кормления крупного рогатого в области.

Глава Минсельхозпрода добавил, что на сегодняшний день маточное поголовье племенного крупного рогатого скота Подмосковья составляет 44,4 тысячи голов.