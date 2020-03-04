В Москве заявили о готовности провести электронное голосование по Конституции

В Общественной палате Москвы заявили о необходимости обеспечить жителям возможность электронного голосования по принятию поправок к Конституции в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. Такое мнение на заседании комиссии по развитию гражданского общества выразил ее председатель Алексей Венедиктов. По его мнению, за электронным голосованием проще следить, чем за досрочным и надомным голосованием, сообщает ТАСС.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» также пообещал направить мэру Москвы Сергею Собянину просьбу обеспечить «тотальное видеонаблюдение» на всех участках и установить комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на двух третях из них. Он напомнил, что все политические партии Мосгордумы могут направить своих представителей в качестве наблюдателей от Общественной палаты столицы.

Город готов к организации электронного голосования, добавил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. «Техническая возможность провести электронное голосование в Москве существует, но есть понимание, что не все 100 процентов из 7,3 миллиона избирателей захотят проголосовать онлайн. Ежемесячная уникальная аудитория портала mos.ru — 2,5 миллиона человек», — резюмировал он.

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом. Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!