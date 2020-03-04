Бывший топ-менеджер «Интер РАО» назначен помощником Белоусова

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов назначен помощником первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника агентства, Мирсияпов будет курировать инфраструктурные отрасли, инвестиции, тарифное регулирование.

Комментируя назначение, генеральный директор ПАО «Юнипро Инжиниринг» Максим Широков отметил его профессионализм и высокую результативность. «Я знаю Ильнара Ильбатыровича много лет, меня с ним связывают профессиональные отношения, и могу сказать, что это очень хорошее назначение, я искренне порадовался за нашу систему если хотите, потому что он абсолютно профессиональный, порядочный человек, — отметил Максим Широков. — Я знаю его только с хорошей стороны – работая в «Интер РАО» он, с одной стороны, был нашим конкурентом, но, с другой стороны, на всех площадках, на которых мы пересекались, можно было отметить его самое профессиональное отношение к делу и высокую результативность».

Ильнар Мирсияпов родился в 1982 году, работал в «Транснефти» и «Росатоме», с 2010 года возглавил блок стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО». Отвечал в госкомпании за сделки по консолидации активов, входил в состав правления. Покинул «Интер РАО» в 2018 г, затем работал в Промсвязьбанке.

