Подмосковье сочли лидером в реализации проекта «Чистая страна»

Подмосковье является флагманом в реализации проекта «Чистая страна» и первым регионом, который успешно реализовывает систему раздельного сбора отходов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного отделения «Единой России».

«Секрет успеха региона в комплексном подходе к решению проблемы: от сортировки отходов жителями дома до современной инфраструктуры и комплексов по переработке отходов», — сказал координатор проекта, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Коган.

По его словам, в Подмосковье уделяется пристальное внимание всем

экологическим направлениям. Он также уточнил, что раздельный сбор мусор уже ведется во всех округах.

Кроме того, власти инициировали программы по очистке и восстановлению рек и родников, рекультивации полигонов, добавил он.

В настоящий момент на территории области работают шесть современных комплексов по переработке отходов. Планируется, что 2022 году их число удвоится, а также появятся заводы по термическому обезвреживанию, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил интерес жителей к раздельному сбору мусора.