Пассажир взломал сайт авиакомпании и бесплатно путешествовал бизнес-классом

Неизвестный пассажир взломал сайт авиакомпании Brussels Airlines и несколько раз бесплатно воспользовался услугами перевозчика. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, 25-летний мужчина сперва покупал авиабилеты, затем запрашивал возврат средств, но при этом совершал манипуляции с URL-адресом, чтобы бронь оставалась действительной.

Таким образом, он трижды путешествовал в Нью-Йорк бизнес-классом бесплатно, несмотря на то, что каждый билет стоил около шести тысяч евро. Когда обман вскрылся, перевозчик подал иск против нарушителя и потребовал, чтобы пассажир вернул авиакомпании 20 тысяч евро.

«Мы хотим, чтобы он возместил стоимость трех билетов до Нью-Йорка, а также требуем его доплатить тысячу евро сверху, поскольку эту сумму нам пришлось потратить, чтобы усовершенствовать систему безопасности после взлома», — уточнил представитель Brussels Airlines.

Тем не менее, адвокат мужчины настаивает на том, что его ответчик не обязан выплачивать дополнительные тысячу евро, так как своим поступком он указал авиакомпании на уязвимость их системы. Решение суда будет вынесено 30 марта.

В октябре 2019 года туристка смогла попасть в пассажирский самолет американской авиакомпании Delta без посадочного талона и удостоверения личности. Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Орландо в Атланту. По словам одного из пассажиров, когда он зашел в самолет, на его месте уже сидела другая женщина.

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