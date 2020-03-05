Главное экономическое событие России отменили

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который называют главным экономическим событием страны, отменили из-за риска распространения коронавируса. Он должен был пройти в начале июня. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — уточнил он. Решение не проводит форум принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения.

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В России выявлено несколько случаев инфицирования новым типом вируса. Речь идет о двух китайцах, которые прошли лечение в больницах Читы и Тюмени, трех россиянах-пассажирах круизного лайнера Diamond Princess и недавно вернувшимся из Италии москвиче. Инфицированным также оказался прилетевший в страну гражданин Италии.

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