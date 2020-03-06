В Москве выступит группа «Ногу Свело!»

Российская рок-группа «Ногу Свело!» выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 13 марта на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте.

Столичная группа «Ногу Cвело!» активна с конца 1980-х годов. Три года назад у музыкантов вышел 13-й студийный альбом «Материки моей планеты», а этой весной лидер коллектива Макс Покровский с остальными участниками вернется в «ГлавClub Green Concert» с презентацией 14-й пластинки «Хочу бодаться» и лучшими песнями «Ногу Свело!» разных лет, от «Хару Мамбуру» до «Из Алма-Аты».

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