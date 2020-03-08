Участниц женского марша против насилия избили и задержали

Милиционеры задерживают одну из участниц акции против насилия в Бишкеке

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».

Атаку заметили милиционеры, которые начали свистеть и прогнали нападавших. Однако затем силовики погнались не за агрессивными мужчинами, а задержали женщин и отправили их в автозаки. Отмечается, что активистки возмущены.

Марш продолжился возле здания РОВД. Сообщается, что у участниц мероприятия отобрали личные вещи, а также атрибутику — воздушные шарики, транспаранты и бейджи.

Позднее в ГУВД Бишкека заявили, что митинг не был санкционирован, что «привело к различным провокациям», сообщает «Интерфакс». Также в милиции отметили, что в отделения были доставлены лица «с обеих сторон», а не только женщины.

Акцию устроила организация Bishkek Feminist Initiatives, пишет 24.kg. Нападавшими оказались представители неформального националистического движения «Кырк чоро» — они не первый раз срывают мероприятия, организуемые местными феминистками и ЛГБТ-сообществом. Правозащитница Рита Карасартова в беседе REGNUM связывала «Кырк чоро» с киргизскими и российскими спецслужбами.

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