Китай нашел способ нажиться на нефтяном кризисе

Власти Китая нашли способ нажиться на развернувшемся после падения цен на нефть кризисе — они обсуждают возможность нарастить закупки дешевого сырья для государственных резервов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Переговоры по поводу пополнения стратегических запасов нефти с государственными энергетическими компаниями и правительственными структурами ведут высокопоставленные представители власти. Однако, по информации собеседников агентства, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Цены на нефть обвалились после встречи ОПЕК+ 6 марта. Стороны не смогли прийти к консенсусу по поводу дальнейшего сокращения добычи и в итоге не захотели сохранять сделку.

В результате в ходе торгов в понедельник, 9 марта, цена на сырье марки Brent теряла 30 процентов стоимости и опускалась до почти 30 долларов за баррель. По состоянию на вторник, 11 марта, стоимость Brent отскочила на 37 долларов за баррель, однако цена все равно значительно ниже уровня, который был до развала сделки ОПЕК+.

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