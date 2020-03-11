Воробьев призвал жителей Подмосковья проголосовать по поправкам в Конституцию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Воробьев особенно выделил поправку, которая дает возможность действующему президенту участвовать в следующих выборах главы государства.

«Мы видим, как все лихорадит, какие громадные проекты мы реализуем в стране — и здесь власть должна быть сильной и стабильной, чтобы обеспечить результат», — сказал он.

Ранее в среду окончательный текст законопроекта по поправкам в Конституцию утвердили Госдума и Совет Федерации. Изменения коснутся политической, социальной и экономической сфер жизни. В частности, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, социальная ориентированность экономики, приоритет основного закона над международным правом. Всего было внесено 390 поправок.

День голосования сделали выходным.