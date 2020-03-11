Воробьев прокомментировал поправки в Конституцию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал законопроект о поправках в Конституцию, который был принят Госдумой во вором чтении. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — сказал Воробьев.

Губернатор также положительно оценил сохранение в основном законе президентской вертикали. Также он назвал правильной поправку о возможности для действующего президента вновь участвовать в выборах.

«У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш Президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители», — заключил он.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию. Теперь поправки должны одобрить в Совете Федерации, их рассмотрение в верхней палате запланировано на 11 марта.