Тысячи литров крови растеклись по улице и попали на видео

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По улице аргентинского города Морон, провинция Буэнос-Айрес, растеклось около пяти тысяч литров коровьей крови. Видео, снятое очевидцами, опубликовал пользователь портала Reddit.

На кадры попали последствия взрыва огромной цистерны с кровью на местной скотобойне. Причина произошедшего остается неизвестной. По данным местных СМИ, кровью залило как минимум 200 метров дороги. После того как жители улицы пожаловались на отвратительный запах, пожарные промыли асфальт.

«Цистерна с коровьей кровью разлилась прямо недалеко от того места, где я рос», — отметил пользователь Reddit, прикрепив к посту видео. Комментаторы отметили, что подобный инцидент может спровоцировать в городе чуму. Также многих смутило, что практически все люди на записи одеты в белое.

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