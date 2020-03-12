Путин позвонил Эрдогану

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, стороны обсудили сирийское урегулирование. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 12 марта.

В частности, лидеры обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи. «С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.

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Также стороны договорились о поддержании диалога на разных уровнях.

5 марта президенты России и Турции по итогам встречи в Кремле заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Президенты общались тет-а-тет более двух часов, общая длительность российско-турецких переговоров составила около шести часов. Поводом для встречи стало обострение ситуации в Идлибе.

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