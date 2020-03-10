Эрдоган предложил Путину сирийские нефтяные месторождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters.

Заниматься разработкой предлагается вместо тех, кто контролирует нефтеносный район — их Эрдоган назвал «террористами». По заявлению турецкого лидера, российское руководство сейчас рассматривает это предложение. Такое же предложение может быть сделано американскому лидеру Дональду Трампу.

2 ноября прошлого года президент США заявил, что Вашингтон сохранит контроль над нефтью в Сирии. Как уточнил американский генерал Марк Милли, военные будут патрулировать нефтяные поля компании Conoco в Дейр-эз-Зор.

26 октября в Минобороны России обвинили США в контрабанде сирийской нефти. В российском военном ведомстве рассказали, что бензовозы с сырьем охраняются американскими военными и сотрудниками ЧВК США.

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