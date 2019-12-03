Трамп раскрыл планы США по сирийской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ради победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии взял под контроль нефть и теперь будет делать с ней все, что захочет. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Daily Express.

«Вы знаете, что ИГ пыталось восстановить контроль над нефтью. Сейчас мы контролируем ее полностью», — заключил Трамп.

7 ноября в Госдепартаменте США рассказали, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями и идет на благо местных общин.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что у Госдепа нет указаний от Белого дома по участию компаний США в содействии нефтедобычи на территориях, где власть принадлежит «Демократическим силам Сирии» (ДСС).

Около 90 процентов сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат. Ранее эта территория контролировалась «Исламским государством», и доходы от нефти были основным источником пополнения бюджета террористов.

2 ноября Трамп заявил, что США сохранят контроль над нефтью в Сирии. Как уточнил американский генерал Марк Милли, военные будут патрулировать нефтяные поля компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

26 октября в Минобороны России обвинили США в контрабанде сирийской нефти. В российском военном ведомстве рассказали, что бензовозы с сырьем охраняются американскими военными и сотрудниками ЧВК США.

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