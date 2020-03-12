Новый французский производитель сиропов придет в Подмосковье

Первое предприятие французского производителя сиропов и топпингов в России появится в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 12 марта.

«Инвесторы представили нам интересный перспективный проект в сфере пищевой промышленности. (...) Общий объем инвестиций превышает 1,3 миллиарда рублей, на первом этапе реализации проекта будет создано 48 новых рабочих мест», — рассказал Хромов.

Он уточнил, что завод будет состоять из двух линий, однако вторую запустят только в 2025 году. По его словам, на первом этапе производства объем выпуска продукции составит восемь миллионов бутылок сиропа и фруктово-ягодных наполнителей в год. В дальнейшем производственные мощности будут увеличены, сказал зампред.

«Важно, что предприятие рассматривает не только российские рынки сбыта, но и планирует поставлять свою продукцию на экспорт», — отметил Хромов.

Он напомнил, что для Подмосковья это одно из приоритетных направлений развития бизнеса. Власти создают различные меры поддержки экспортной продукции, напомнил он.

