Президент Бразилии опроверг свое заражение коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг свое заражение коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он заявил, что тест на наличие вируса SARS-CoV-2 был отрицательным. Ранее СМИ писали, что Болнасару заразился.
По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены более 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69 тысяч — вылечились. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.
Изначально в тексте новости «Ленты.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ утверждалось, что Болсонару заразился коронавирусом. Эта информация не нашла подтверждения. Приносим свои извинения читателям.