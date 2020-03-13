Бывшая невеста Деппа вступилась за него после обвинений в избиении Херд

Актриса Вайнона Райдер вступилась за Джонни Деппа после выдвинутых против него обвинений в избиении экс-супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает The Blast.

Бывшая невеста артиста заявила, что тот никогда не был склонен к насилию. 48-летняя знаменитость пояснила, что готова выступить в суде в качестве свидетеля, а также рассказала об их романе, который начался в конце 80-х.

«Раньше я хорошо знала Джонни. Мы были парой на протяжении четырех лет, и я считала его своим лучшим другом и воспринимала его как члена своей семьи. Я считаю, что наши отношения были одними из самых важных в моей жизни», — поделилась Райдер.

По ее словам, трудно даже представить, чтобы Депп проявил ту жестокость, о которой говорила Херд. Райдер назвала бывшего возлюбленного хорошим и заботливым мужчиной, рядом с которым она чувствовала себя в безопасности.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



