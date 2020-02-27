Джонни Депп обещал «утопить, сжечь и трахнуть труп» Эмбер Херд

Актер Джонни Депп в переписке с друзьями говорил о том, что утопит и сожжет бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, после чего трахнет ее труп. Текст его писем зачитали на слушании в суде, пишет Daily Mail.

Отмечается, что адвокаты Деппа случайно передали более 70 тысяч сообщений из его личных переписок защите Херд. «Утопить, а затем сжечь Эмбер» артист предложил своему другу, британо-американскому актеру Полу Беттани. «Я ***** [трахну] ее сгоревший труп после этого, чтобы убедиться, что она мертва», — говорится в переписке.

В последующем сообщении Депп обещает Беттани, что завяжет с употреблением алкоголя. «Ужасно, дружище... Не ел несколько дней... Порошки... Полбутылки виски, тысяча "Ред Буллов" с водкой, таблетки, две бутылки шампанского в самолете, а в итоге что», — написал Депп. По его словам, из-за запоя он не помнит, как выкрикивал непристойности и оскорблял окружающих. Он добавил, что «с таблетками все хорошо».

На суде рассматривался иск Деппа к таблоиду The Sun. Актер обвинил газету в клевете из-за материала о том, что якобы бил бывшую супругу.

В начале февраля стало известно, что выступающая против домашнего насилия Херд избивала Деппа. Журналисты опубликовали разговор бывшей пары, в котором артистка признавалась, что иногда просто теряет контроль, утверждая при этом, что ударила актера несильно.

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