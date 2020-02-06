Эмбер Херд высмеяла объявившего себя жертвой насилия Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд высмеяла бывшего мужа Джонни Деппа, объявившего себя жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В опубликованной в сети записи телефонного разговора можно услышать, как артистка утверждает, что звезде «Пиратов Карибского моря» вряд ли кто-то поверит. «Ты знаешь, что я весила 52 килограмма? Ты действительно собираешься выйти на трибуну, Джонни, и объявить, что это я все начала? Серьезно?» — спрашивает Херд в ходе беседы.

«Ты, черт возьми, убиваешь меня. Ты просто пытаешься меня убить», — заявил Депп. Он пожаловался, что из-за скандала, разразившегося вокруг их развода, страдают его дети.

Ранее стало известно, что выступающая против домашнего насилия Эмбер Херд избивала своего бывшего мужа Джонни Деппа. В сеть слили разговор бывшей пары, в котором артистка признавалась, что иногда просто теряет контроль и не может обойтись без применения физической силы.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». Актер назвал эти слова клеветой.

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