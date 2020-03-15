В Идлибе протестующие с флагами окружили танк российско-турецкого патруля

В сирийской провинции Идлиб протестующие с флагами окружили танк М-60Т на трассе М4. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованных кадрах видно, что местные жители, недовольные присутствием совместного патруля в регионе, залезли на боевой танк, принадлежащий Вооруженным силам Турции.

В задачи совместного патрулирования российской военной полиции и турецких войск входит разгон подобных акций и деблокирование трассы, отмечает канал.

Ранее 15 марта Минобороны России сообщило, что Турции дано дополнительное время для нейтрализации террористов на трассе М4 после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе. Начавшееся 15 марта российско-турецкое патрулирование пришлось сократить из-за провокаций боевиков, которые пытались использовать мирных жителей в качестве «живого щита».

5 марта Путин и Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

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