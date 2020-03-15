Турции дали время на нейтрализацию террористов в Идлибе

После провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в сирийской провинции Идлиб Турции дали дополнительное время для нейтрализации террористов на трассе М4. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», — заявили в ведомстве.

Ранее 15 марта российская военная полиция вышла с Турцией на совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе. Патрулирование пришлось сократить из-за провокаций боевиков, которые пытались использовать мирных жителей в качестве «живого щита».

5 марта Путин и Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

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