Россиян предупредили о температурных аномалиях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, на юге европейской части страны ожидается перепад температур в 15-20 градусов. Синоптик рассказал, что в Новосибирске, Красноярске, Омске и Томске прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла. «Это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», — заявил Вильфанд.

Специалист также отметил, что теплая погода на территории Краснодарского края, Адыгеи, Крыма, а также на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов сменится заморозками. Вильфанд объяснил это приходом северных воздушных масс. При этом осадков в этих регионах не ожидается.

По словам синоптика, несмотря на такие резкие перепады, температура по-прежнему будет выше климатической нормы.

По данным Гидрометцентра, прошлый год стал самым теплым в России с 1877 года. Рекорд 2018 года был превышен на 0,3-0,4 градуса.

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