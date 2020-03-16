«Роснефть» прокомментировала заявления СМИ относительно компании «Новомет»

Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором прокомментировала утверждения, содержащиеся в статье газеты «Коммерсант» от 16 марта («Королям здесь не место») относительно причастности НК «Роснефть» к вопросам, касающимся сделки акционеров компании «Новомет».

«Роснефть» подчеркнула, что не является стороной сделки, поэтому не может комментировать ход переговоров между компанией «Новомет», ее текущими и потенциальными акционерами. В НК также отметили, что «Новомет» имеет право на общих основаниях участвовать в тендерных процедурах «Роснефти» на поставку оборудования, которые производятся в соответствии с законодательством РФ.

«"Роснефть"» не является субъектом внешнеполитической деятельности. При этом компания активно поддерживает конструктивные, взаимовыгодные отношения со всеми партнерами на глобальном рынке, в том числе с компанией Saudi Aramco, с которой проводятся систематические консультации, обсуждаются и прорабатываются проекты, представляющие взаимный интерес», — говорится в заявлении НК.

Как подчеркнули в компании, необоснованные выводы статьи о том, что «Роснефть», якобы, противодействовала сделке между акционерами компании «Новомет», «не соответствуют действительности, являются целенаправленной дезинформацией и повлекут за собой юридические меры, требуемые для защиты репутации компании и обеспечения интересов ее акционеров».

Комментируя нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов отметил, что Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в срыве сделки ОПЕК+ и обвале рынков. «Причем целью американцев и саудитов было дестабилизировать внутриполитическую ситуацию накануне конституционного референдума в РФ. Саудовская Аравия никогда не была ни другом, ни торговым партнером России. Так, по итогам 2019 года товарооборот между нашими странами составил всего 1,7 миллиарда долларов при этом российский экспорт составляет менее 1 процента (!) в объеме всех товаров и услуг, закупаемых саудитами», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Саудовская Аравия находятся на 57-м месте среди торговых партнеров России. «Ни масштабные закупки зерна, ни развитие военно-технического сотрудничества, ни заявленные крупные саудовские инвестиции в российскую экономику — ничего этого так и не состоялось. Не исключено, что планируемая сделка с "Новометом" тоже была только для отвода глаз в период действия сделки ОПЕК+».

«Думаю, вначале определенные игроки лоббировали сделку, потом провалили ее, и теперь стимулируют кампанию по поиску виноватого, выдвигая абсурдные тезисы и поддерживая их мощным пиаром. Однако следует понимать, что заключение сделки в нынешних условиях невозможно в силу геополитических причин, и виноват в этом отнюдь не российский бизнес, а так называемые саудовские «партнеры», которые намеренно работали на срыв договоренностей с Россией», — резюмировал эксперт. — Ситуация, которая разворачивается сегодня на мировом нефтяном рынке — ярчайшее доказательство того, что Саудовская Аравия ради собственных интересов готова на все».