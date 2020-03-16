Российский магазин заставили доплатить за украденный товар

Налоговики заставили компанию «ПосудаЦентр сервис» доплатить за украденный из магазинов товар, который та пыталась учесть в расходах, следует из базы данных арбитражных судов. Внимание на дело первым обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Решение о доначислении налога на прибыль и НДС в размере 67,7 миллиона рублей без учета пеней и штрафов принял Арбитражный суд Новосибирской области. Претензии Федеральной налоговой службы (ФНС) касались отчетности «ПосудаЦентр сервиса» за 2014-2015 годы. Тогда компания учла в расходах стоимость украденных в залах самообслуживания товаров.

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ФНС посчитала такие действия незаконным уменьшением налоговой базы, даже несмотря на подтверждение от полиции о том, что кражи действительно имели место. Суд мотивировал решение тем, что компания обратилась в полицию слишком поздно — через несколько лет после выявления недостачи.

Опрошенные изданием юристы подтверждают наличие хронической проблемы и сетуют на то, что ретейлеры часто вынуждены доплачивать налоги после того, как ФНС и суд не принимают их аргументы о списании товаров из-за повреждений или кражи. Также они советуют компаниям регламентировать списания во внутренних документах и проводить служебные расследования для выявления виновных.

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