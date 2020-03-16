Проповедник пообещал излечить от коронавируса через телевизор

Видео: @RightWingWatch / Twitter

Американский проповедник и ведущий религиозной передачи «Победоносный голос верующего» Кеннет Коупленд пообещал зрителям излечить их от коронавируса через экран телевизора. Он провел сеанс «исцеления» в эфире программы Victory News, запись эфира опубликована в Twitter-аккаунте издания Right Wing Watch.

В эфире передачи Коупленд намазал ладонь маслом и вынес ее на передний план. По его утверждению, для начала процедуры излечения от коронавируса зритель должен приложить свою руку к изображению руки ведущего на экране.

Затем желающему избавиться от коронавируса нужно было поблагодарить Иисуса и повторить за Коуплендом несколько предложений религиозного характера. В конце ведущий предлагал зрителю объявить себя избавленным от недуга: «Я не больной, который пытается исцелиться. Я исцеленный, хоть дьявол и пытается заразить меня».

В сети методику лечения Коупленда восприняли скептически. Пользовательница Twitter с ником @bl8ant отметила, что телепроповедник выглядит как герой фильмов ужасов или ночных кошмаров. «Не могу поверить, что люди до сих пор отправляют этому мошеннику деньги», — написал @weegee56.

В конце января ведущий американской христианской передачи TruNews Рик Уайлз назвал коронавирус посланной богом эпидемией, которая должна очистить планету от грехов. Он также предрек Конец света в связи распространением вируса. Причина его появления, по мнению Уайлза, заключалась в атеистической политике Китая.

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